Движение на Чуйском тракте перекрыли из-за сильной метели

БАРНАУЛ, 25 ноя — РИА Новости. Дорожники Алтая в воскресенье утром перекрыли движение для транспорта, перевозящего пассажиров, и большегрузов на Чуйском тракте в сторону Бийска из-за сильной метели и плохой видимости, сообщает ФКУ Упрдор "Алтай".

По данным ведомства, дорога ограничена от гостиничного комплекса "Облепиха" до въезда в Бийск.

"На федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией, км 213-345 (от Новоалтайска до Бийска) ограничили движение большегрузного транспорта и рейсовых автобусов из-за плохой видимости", — говорится в сообщении.

В регионе вторые сутки снегопад; метель, ограниченная видимость, при порывах ветра нулевая. Скорость ветра 16 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду.