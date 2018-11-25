В Сибири непогода привела к массовым отключениям света в шести регионах

КРАСНОЯРСК, 25 ноя — РИА Новости. Шквалистый ветер, метель и погодные аномалии привели к многочисленным отключениям электроснабжения сразу в нескольких регионах Сибири, сообщается на сайте МРСК Сибири (входит в группу "Россети").

"Шквалистый ветер до 30 метров в секунду, мокрый снег и метель стали причиной многочисленных сбоев в работе энергооборудования в Республиках Алтай, Хакасия и Тыва, Кемеровской области, Алтайском и Красноярском краях. Мощный циклон широким фронтом проходит одновременно по территории нескольких сибирских регионов. Так в Республике Хакасия и городе Красноярске зафиксированы аномальные для этого времени года грозовые явления", — говорится в сообщении.

В компании сообщили, что в большинстве случаев время отключений не превышает двух часов, при кратковременных отключениях происходит автоматическое повторное включение объектов.

На устранении последствий штормового ветра и ледяного дождя работают более 100 бригад и 180 единиц техники. Штормовое предупреждение энергетики получили заранее — 23 ноября все филиалы МРСК Сибири переведены в режим повышенной готовности. Работает оперативный штаб, организовано взаимодействие с главами регионов, муниципалитетами, филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" — МЭС Сибири и МЧС.