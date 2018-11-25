МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Сотрудник ОАО "РЖД" погиб вблизи станции Тайшет в Иркутской области из-за сорванной сильным ветром кровли здания, сообщается на сайте Восточно-Сибирской железной дороги.

"Сегодня в 10.16 местного времени в границах сортировочной горки на станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги порывом сильного ветра была сорвана кровля производственного здания. В результате был смертельно травмирован работник железной дороги", — говорится в сообщении.

Добавляется, что специальная комиссия расследует обстоятельства случившегося. Семья погибшего получит юридическую и материальную помощь.