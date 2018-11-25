Кулибины за решеткой: необычное оружие, изготовленное заключенными

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Хлебная граната, нож-расческа и самодельный пистолет — даже в местах лишения свободы преступники умудряются мастерить холодное и огнестрельное оружие. Одни идут на это, чтобы получить силовое превосходство над сокамерниками, другие — с целью самообороны. Самые оригинальные поделки, которые удается конфисковать, становятся достоянием тюремных музеев. РИА Новости рассказывает о необычных видах оружия, изготовленных российскими зэками.

По мотивам фильма "Брат-2"

Восемнадцатилетний заключенный новосибирской колонии строгого режима сделал из подручных средств пистолет. По данным местных СМИ, технологию молодой человек подсмотрел в культовом фильме "Брат-2". Напомним, там главный герой использовал шляпки от гвоздей в качестве картечи, ствол изготовил из металлической трубы, а рукоятку — из деревянного бруска.

Молодой человек хотел застрелиться, однако его спасли охранники. Заключенный отделался ранением груди и оторванным пальцем. Уголовное дело против него заводить не стали.

Где он раздобыл детали, выяснить не удалось. Несмотря на жесткий контроль, у российских заключенных периодически находят самодельные стреляющие авторучки и даже боевые пистолеты с глушителями, изготовленные также кустарным способом.

Заточка-расческа и нож-зажигалка

В руках преступника даже обычный бытовой аксессуар может превратиться в смертоносное оружие. Это подтвердят сотрудники УФСИН по Самарской области, проводившие обыск в колонии строгого режима. У одного из заключенных они изъяли круглую расческу, под гребешком которой пряталось заточенное лезвие. У другого нашли зажигалку — вот только вместо кремниевого колеса был установлен острый клинок. Сейчас оба экспоната хранятся в музее.

© Фото : пресс-служба УФСИН России по Самарской области Нож, замаскированный под расческу в Музее истории УФСИН Самарской области © Фото : пресс-служба УФСИН России по Самарской области Нож, замаскированный под расческу в Музее истории УФСИН Самарской области

Добавим, что в местах лишения свободы колюще-режущие предметы — пожалуй, самое популярное самодельное оружие. Изготовить его несложно. Заключенные умело превращают в ножи зубные щетки, ложки, гвозди, стекло, пластмассу или даже высушенный хлеб.

© Фото : пресс-служба УФСИН России по Самарской области Изготовленный из зажигалки нож в Музее истории УФСИН Самарской области © Фото : пресс-служба УФСИН России по Самарской области Изготовленный из зажигалки нож в Музее истории УФСИН Самарской области

Тюремная булава и деревянный кастет

С не меньшим энтузиазмом заключенные мастерят и ударное оружие. Если не хватает подручных материалов, на помощь приходит смекалка. Так, в одной из поволжских колоний нашли самую настоящую мини-булаву, сделанную из металлической проволоки и прикрепленных к ней гаек. По словам сотрудников ФСИН, оружие предназначено для нанесения ударов по голове. К счастью, применить в деле свой аксессуар преступник не успел — "булаву" вовремя изъяли охранники.

© Фото : пресс-служба УФСИН России по Самарской области Гайки на проволоке в Музее истории УФСИН Самарской области © Фото : пресс-служба УФСИН России по Самарской области Гайки на проволоке в Музее истории УФСИН Самарской области

Материалом для оружия порой служат и деревянные доски. Из них делают биты, дубинки, а самые изобретательные заключенные вырезают кастеты. Наиболее ценным считается кастет только для одного или двух пальцев.

Граната из хлеба

Две "лимонки" Ф-1 из хлебного мякиша изготовил заключенный питерских "Крестов" вор-рецидивист Юрий Перепелкин, арестованный за убийство. Одну из них он начинил 40 граммами тротила, а вторую использовал как муляж. Для убедительности даже раскрасил хлеб в зеленый цвет.

В феврале 1992-го семь рецидивистов под предводительством Перепелкина, угрожая такой "гранатой", захватили двух сотрудников изолятора и заперлись в корпусном отделении. Бандиты потребовали предоставить им вертолет, оружие и наркотики. В противном случае обещали расправиться с пленниками. После долгих переговоров на штурм здания бросили спецназ. Бойцы, не испугавшись самодельных лимонок, в считаные минуты обезвредили преступников. Привести в действие взрывной механизм Перепелкин не успел.

Сабля

Шесть лет назад следователи пресекли незаконное производство сабель и кинжалов, которым занимались заключенные копейской колонии строгого режима №6. Подпольный цех оборудовали в небольшом закутке вдали от основного предприятия — сборки мебели и шитья одежды. "На территории колонии изъято большое количество сабель, кинжалов и ножей, изготовленных кустарным способом, хотя разрешение на изготовление данного вида продукции у исправительного учреждения отсутствует", — сообщили тогда в СУ СКР по Челябинской области.

© РИА Новости. Фото: Кривобок Руслан Сабля © РИА Новости. Фото: Кривобок Руслан Сабля

Причем все происходило на глазах начальства. Сами сотрудники объяснили нелегальное производство очень просто — якобы оружие было не боевое, а сувенирное. Для продажи. Впрочем, на тот момент руководство зоны обнаруженный подпольный цех заботил мало — в отношении нескольких сотрудников возбудили уголовные дела по статье "Превышение должностных полномочий" в связи с систематическими жалобами заключенных на пытки и вымогательства.