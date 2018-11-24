В Мурманске детский сад закрыли на карантин из-за кишечной инфекции

МУРМАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Власти Мурманска закрыли на карантин детский сад №91, где зарегистрированы случаи кишечной инфекции, сообщается на сайте местного управления Роспотребнадзора.

"(В пятницу) 23 ноября 2018 года среди воспитанников ДОУ (дошкольного образовательного учреждения – ред.) №91 Мурманска зарегистрированы случаи кишечной инфекции", — сообщили в управлении, не уточнив число заболевших.

Специалисты ведомства начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Совместно со Центром гигиены и эпидемиологии в Мурманской области проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Для выяснения причин инфекции были отобраны пробы питьевой воды, пищевых продуктов, дезсредств, смывы, проводятся лабораторные исследования отобранных образцов и биологического материала.

"Приказом председателя комитета по образованию администрации Мурманска в дошкольном учреждении №91 с 24 ноября текущего года до окончания карантинных мероприятий приостановлен воспитательно-образовательный процесс", — говорится в сообщении.