В Мурманске детский сад закрыли на карантин из-за кишечной инфекции

МУРМАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Власти Мурманска закрыли на карантин детский сад №91, где зарегистрированы случаи кишечной инфекции, сообщается на сайте местного управления Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Совместно со Центром гигиены и эпидемиологии в Мурманской области проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Для выяснения причин инфекции были отобраны пробы питьевой воды, пищевых продуктов, дезсредств, смывы, проводятся лабораторные исследования отобранных образцов и биологического материала.
"Приказом председателя комитета по образованию администрации Мурманска в дошкольном учреждении №91 с 24 ноября текущего года до окончания карантинных мероприятий приостановлен воспитательно-образовательный процесс", — говорится в сообщении.