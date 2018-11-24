В Волгоградской области нашли останки второго ребенка, погибшего при пожаре

ВОЛГОГРАД, 24 ноя — РИА Новости. Останки третьего погибшего — еще одного ребенка — найдены на месте пожара в Городищенском районе Волгоградской области, сообщает управление СК по региону.

Ранее сообщалось, что маленький мальчик и его бабушка погибли при пожаре в частном доме в селе Западновка, под завалами мог находиться еще один ребенок.

"При разборе завалов нашли останки третьего погибшего, это ребенок", — говорится в сообщении.

Пожар произошел днем. Мать детей оставила двух сыновей полутора и трех лет с бабушкой. Дым заметили соседи, после взлома двери выяснилось, что дом объят пламенем, спасти никого не удалось.

Ранее сообщалось, что 22 ноября при пожаре в частном доме в Волгограде погибли двое маленьких детей. Ранее, 12 ноября, в Волгограде при пожаре в частном доме, где проживала многодетная семья, погибли двое двухмесячных младенцев-близнецов. В городе Ленинске Волгоградской области 9 ноября загорелся частный дом, погибли трое детей в возрасте шести месяцев, двух и четырех лет.