В Волгоградской области два человека погибли при пожаре в частном доме

ВОЛГОГРАД, 24 ноя — РИА Новости. Маленький мальчик и его бабушка погибли при пожаре в частном доме в селе Западновка Городищенского района Волгоградской области, под завалами может находиться еще один ребенок, его поиски продолжаются, сообщает управление СК по региону.

Пожар произошел в субботу днем. "В ходе тушения обнаружены останки хозяйки жилища и ее внука. По данному факту территориальным подразделением Следственного комитета России организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к 59-летней женщине приехала дочь с двумя сыновьями полутора и трех лет. Она оставила малышей на бабушку и ушла на подработку, около 15.00 по местному времени (14.00 мск) соседи заметили задымление в доме, взломали дверь, но не смогли войти из-за пламени.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предпринимаются меры к отысканию останков второго ребенка", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, работы осложнены тем, что обрушилась крыша дома.

Ранее сообщалось, что 22 ноября при пожаре в частном доме в Волгограде погибли двое маленьких детей. Ранее 12 ноября в Волгограде при пожаре в частном доме, где проживала многодетная семья, погибли двое двухмесячных младенцев-близнецов, а 9 ноября в городе Ленинске Волгоградской области загорелся частный дом, погибли трое детей в возрасте шести месяцев, двух и четырех лет.