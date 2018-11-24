В Москве ребенка эвакуировали на вертолете после ДТП на Киевском шоссе

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Санитарный вертолет Московского авиационного центра совершил посадку на Киевском шоссе для эвакуации ребенка в больницу после ДТП, сообщили РИА Новости в субботу в департаменте ГОЧСиПБ по Москве.

"Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на Киевское шоссе (поворот на Крекшино), где произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Пострадали взрослые и дети. С места происшествия экипаж эвакуировал ребенка в сопровождении мамы", — рассказали в департаменте.

На борту пострадавших сопровождала авиамедицинская бригада.