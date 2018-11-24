Адвокат изнасилованной в Уфе дознавательницы впервые прокомментировала дело

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Адвокат девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей троих коллег в изнасиловании, впервые прокомментировала ситуацию.

"У нас все нормально — мы живые, самое главное. А люди сидят — это тоже самое главное", — отметила Ирина Валиева в интервью "ГТРК Башкортостан".

В конце октября в уфимскую полицию обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. По ее словам, в ночь на 30 октября трое коллег изнасиловали ее в служебном кабинете.

Судмедэксперты в ходе осмотра нашли на ее теле повреждения.

После этого задержали троих подозреваемых: начальников отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, а также руководителя отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромачука. Все они уволены из органов внутренних дел и заключены под стражу на два месяца — до 31 декабря.

Возбуждено дело о групповом изнасиловании. Потерпевшая отказалась от допроса на полиграфе.

Как утверждает защита обвиняемых, двое их трех бывших полицейских не могли совершить преступление, так как находились в другом месте в ночь на 30 октября. По словам адвоката Асляма Халикова, Салават Галиев вышел из отдела полиции в 22:00, а Эдуард Матвеев — через десять минут после него. При этом девушка-дознаватель утверждает, что преступление произошло в промежутке между 22:40 и 00:30.