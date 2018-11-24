В Омске возбудили дело против мужчины, подозреваемого в поджоге двери мэрии

НОВОСИБИРСК, 24 ноя — РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге двери мэрии Омска, против него возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве, вандализме и порче имущества, сообщает в субботу управление МВД по Омской области.

В пятницу сообщалось, что неизвестный поджег входную дверь мэрии Омска на улице Гагарина. В полиции отметили, что на месте были найдены вещественные доказательства. Как сообщали СМИ, мужчина обронил или намеренно оставил у мэрии свой паспорт.

"Подозреваемый — 26-летний омич — задержан полицейскими совместно с сотрудниками УФСБ России по Омской области по горячим следам и доставлен в отдел полиции. Ранее мужчина был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков", — говорится в сообщении.

Полицейские возбудили в отношении задержанного уголовные дела по статьям "Хулиганство", "Вандализм" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Ведется расследование. О причинах поступка мужчины МВД не сообщает.