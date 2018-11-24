В ЦОДД прокомментировали сообщения о падении части здания на дорогу

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Автомобили в районе улицы Красная Сосна на северо-востоке Москвы, где утром якобы рухнул бизнес-центр, едут свободно, никаких осложнений не наблюдается, сообщили РИА Новости в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее НТВ сообщил, что здание заброшенного бизнес-центра "Северянин" во время сноса рухнуло на дорогу. По данным телеканала, водители успели притормозить, на месте происшествия никто не пострадал.

"Проезжая часть свободна, затруднений нет", — сообщили агентству в ЦОДД в субботу.

Там уточнили, что сведений о падении здания на дорогу в центр не поступало.