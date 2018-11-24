В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и трамваем

САМАРА, 24 ноя — РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и трамвая в Самаре, сообщила РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

По предварительным данным полиции, ДТП произошло 24 ноября в 9:40 (8:40 мск), водитель трамвая, который ехал по улице Ново-Вокзальной, совершил столкновение с пассажирским автобусом, двигавшимся по Московскому шоссе.

"По предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе водитель и пассажир трамвая, а также два пассажира автобуса", — сказала собеседница агентства.