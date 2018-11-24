На Колыму идет третий за месяц снежный циклон

МАГАДАН, 24 ноя — РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели в субботу разослали экстренное предупреждение о приходе на Колыму нового, третьего за месяц, снежного циклона, который может привести к возникновению ЧС в регионе, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) Магаданской области.

Последний циклон, который только покинул Колыму, принес почти месячную норму снега. Коммунальщики и дорожники не справляются с таким количеством осадков. В пятницу тысячи жителей Магадана опоздали на работу, потому что не смогли выехать из дворов. Городские службы в первую очередь расчищают подъездные пути к социальным объектам.

"Двадцать пятого ноября 2018 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Магадане, местами в Ольском, побережье Омсукчанского городского округа, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, возникновением дорожно-транспортных аварий… Источник чрезвычайных ситуаций – ветер с метелью, снег", — говорится в сообщении.