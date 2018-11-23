На Кубани влюбленную в подсудимого присяжную оштрафовали за попытку подкупа

КРАСНОДАР, 23 ноя — РИА Новости. Влюбленная в подсудимого присяжная на Кубани, которая пыталась склонить других присяжных к оправдательному вердикту, получила наказание в виде штрафа, сообщает прокуратура Краснодарского края. Отмечается, что приговор женщине вынес Октябрьский районный суд Краснодара за воспрепятствование правосудию.

Согласно информации надзорного ведомства, присяжная участвовала в рассмотрении Краснодарским краевым судом дела преступной группы, обвинявшейся в особо тяжких преступлениях.

"В период выполнения обязанностей старшины присяжных заседателей М. прониклась к подсудимому Ф. чувством личной симпатии, понимая, что он виновен в совершении инкриминируемых преступлений, и хотела проголосовать за его невиновность, а также решила склонить присяжных заседателей к вынесению оправдательного вердикта в отношении него", — сообщает прокуратура.

Информация об этом поступила к правоохранителям. "…Установлено, что М. путем уговоров пыталась склонить к голосованию за невиновность Ф. шестерых присяжных заседателей, путем передачи им денежных средств в сумме 100 тысяч рублей каждому", — отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, присяжные заседатели отказалась от предложения и заявили о поведении коллеги суду. В результате влюбленная присяжная сама попала на скамью подсудимых и была признана виновной в воспрепятствовании осуществлению правосудия.

"Октябрьский районный суд Краснодара… с учетом мнения государственного обвинителя, тяжести совершенного преступления, признания вины, раскаяния в содеянном, наличия смягчающего обстоятельства в виду наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка назначил М. наказание в виде штрафа", — информирует надзорное ведомство.