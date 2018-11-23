Адвокаты планируют обжаловать арест рэпера Хаски

КРАСНОДАР, 23 ноя — РИА Новости. Судебные постановления, которыми рэперу Дмитрию Кузнецову (Хаски) в Краснодаре назначен арест за мелкое хулиганство и отказ от медосвидетельствования, будут обжалованы в понедельник, сообщил РИА Новости адвокат артиста Алексей Аванесян.
"В понедельник. Мелкое хулиганство и отказ от освидетельствования (будут обжаловаться – ред.)", — рассказал Аванесян.
Он также уточнил, что решение о возбуждении против рэпера уголовного дела пока не принято.
"Дело не возбудили. Решение будет принято на следующей неделе", — отметил он.
Утром в пятницу пресс-служба полицейского главка и источник РИА Новости в правоохранительных структурах Краснодарского края подтвердили отсутствие на тот момент решения о возбуждении дела.