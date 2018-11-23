Адвокаты планируют обжаловать арест рэпера Хаски

КРАСНОДАР, 23 ноя — РИА Новости. Судебные постановления, которыми рэперу Дмитрию Кузнецову (Хаски) в Краснодаре назначен арест за мелкое хулиганство и отказ от медосвидетельствования, будут обжалованы в понедельник, сообщил РИА Новости адвокат артиста Алексей Аванесян.

Ранее Хаски был задержан во время выступления на улице перед клубом, где он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера были составлены три административных протокола. В четверг Первомайский суд Краснодара арестовал Хаски за мелкое хулиганство на 12 суток, еще трое суток за отказ от медицинского освидетельствования ему давил мировой судья. По другому административному делу — об организации массового пребывания граждан в общественных местах — рэпер был признан невиновным.

"В понедельник. Мелкое хулиганство и отказ от освидетельствования (будут обжаловаться – ред.)", — рассказал Аванесян.

Он также уточнил, что решение о возбуждении против рэпера уголовного дела пока не принято.

"Дело не возбудили. Решение будет принято на следующей неделе", — отметил он.

Утром в пятницу пресс-служба полицейского главка и источник РИА Новости в правоохранительных структурах Краснодарского края подтвердили отсутствие на тот момент решения о возбуждении дела.