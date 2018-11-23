В Белгороде проверят данные об избиении врача

ВОРОНЕЖ, 23 ноя — РИА Новости. Следствие проверяет информацию об избиении пьяным жителем Белгорода врача скорой помощи, которая помогала его 11-месячному ребенку, сообщает региональное управление СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по публикации в сети интернет о факте применения насилия к врачу скорой помощи", — говорится в сообщении.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.