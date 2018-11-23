В Белгороде проверят данные об избиении врача

ВОРОНЕЖ, 23 ноя — РИА Новости. Следствие проверяет информацию об избиении пьяным жителем Белгорода врача скорой помощи, которая помогала его 11-месячному ребенку, сообщает региональное управление СК РФ.

Информация об инциденте сначала появилась на Telegram-канале Белгород №1. По его данным, в ночь на 22 ноября бригада "скорой" прибыла на вызов к 11-месячному ребенку в дом на улице Губкина. Со слов врача, во время оказания помощи малышу пьяный отец ребенка оскорблял врачей, матерился, а на просьбу вести себя адекватно ударил медработника. Вызванные сотрудники полиции забрали мужчину в отдел, а пострадавшая ушла на больничный.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по публикации в сети интернет о факте применения насилия к врачу скорой помощи", — говорится в сообщении.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.