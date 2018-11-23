На северо-западе Москвы три человека пострадали из-за пожара на складе

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Три человека пострадали в результате пожара на складе на северо-западе Москвы, двое из них госпитализированы в институт Склифосовского, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось о возгорании склада по адресу Волоколамский проезд, дом 16. Спасателям удалось потушить пожар на площади 200 квадратных метров.

"Пострадали три человека, двое из них с ожогами госпитализированы в институт Склифосовского", — сказал собеседник агентства.