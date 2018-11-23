В Нарьян-Маре выяснят причины выкатывания Ил-18 за пределы взлетной полосы

МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку после того, как грузовой самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нарьян-Мара, сообщил РИА Новости руководитель Архангельского следственного отдела северо-западного следственного управления на транспорте СКР Иван Бурлачук.

"Проводится доследственная проверка, пострадавших нет", — сообщил собеседник агентства.

Ранее генеральный директор "Нарьян-Марского объединенного авиаотряда" Валерий Остапчук рассказал РИА Новости, что грузовой самолет Ил-18 в пятницу днем выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нарьян-Мара. Со слов экипажа, у самолета отказали тормоза. Серьезных повреждений самолет не получил, на борту находились продукты, заказанные частным предпринимателем для своих магазинов.