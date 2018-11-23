На северо-западе Москвы ликвидировали пожар на складе

Во время тушения пожара на складе. Архивное фото

Во время тушения пожара на складе. Архивное фото

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен, сообщается на странице МЧС Москвы в Twitter.

Пожар ликвидирован по адресу Волоколамский пр. 16.

К сожалению, в результате происшествия есть пострадавшие. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 23 ноября 2018 г.

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"Пожар ликвидирован по адресу Волоколамский проезд 16. Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар на одноэтажном складе на северо-западе Москвы локализован на площади 200 квадратных метров.

По уточненным данным столичного главка МЧС России, в результате происшествия есть пострадавшие.