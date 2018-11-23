МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Грузовой самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нарьян-Мара, пострадавших нет, сообщил РИА Новости генеральный директор "Нарьян-Марского объединенного авиаотряда" Валерий Остапчук.

"Грузовой самолет Ил-18 сегодня днем выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Со слов экипажа, отказали тормоза. Пострадавших нет. Все благополучно, это хороший отечественный самолет", — сказал Остапчук.

По его словам, серьезных повреждений самолет не получил. "Пожара не было, он по грунту затормозил. Пожарные расчёты сработали моментально, проливов топлива не было, поэтому все свернули и открыли полосу для приема рейсов, через 35 минут совершил посадку самолет из Москвы", — добавил гендиректор.

Он также добавил, что на борту самолета находились продукты, заказанные частным предпринимателем для своих магазинов.