МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Грузовой самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нарьян-Мара, пострадавших нет, сообщил РИА Новости генеральный директор "Нарьян-Марского объединенного авиаотряда" Валерий Остапчук.
По его словам, серьезных повреждений самолет не получил. "Пожара не было, он по грунту затормозил. Пожарные расчёты сработали моментально, проливов топлива не было, поэтому все свернули и открыли полосу для приема рейсов, через 35 минут совершил посадку самолет из Москвы", — добавил гендиректор.
Он также добавил, что на борту самолета находились продукты, заказанные частным предпринимателем для своих магазинов.