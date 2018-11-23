Суд назначил от 7 до 9 лет колонии готовившим теракты на Кубке конфедераций

Один из обвиняемых по делу о подготовке теракта во время Кубка конфедераций по футболу в Московском окружном военном суде. 23 ноября 2018

Один из обвиняемых по делу о подготовке теракта во время Кубка конфедераций по футболу в Московском окружном военном суде. 23 ноября 2018

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Фигуранты дела о подготовке терактов во время Кубка конфедераций по футболу в Москве осуждены на сроки 7 до 9 лет колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Московский окружной военный суд приговорил Адама и Ибрагима Гакаевых к семи годам колонии общего режима соответственно. Фокшан Голуб осужден на девять лет колонии общего режима и оштрафован на 40 тысяч рублей.

Ранее прокурор просил приговорить братьев Гакаевых к семи годам колонии, Голуба — к девяти годам.

Проведенные осужденными дни в СИЗО суд зачел по закону "день за полтора". Адвокаты будут обжаловать приговор.

Гакаевы обвинялись в подготовке к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Еще одному фигуранту, Фокшану Голубу, вменялось два эпизода незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия и взрывных веществ, незаконное изготовление оружия и подготовка к теракту.

Адвокат Голуба Нуцалай Магомедова до начала заседания рассказала об обстоятельствах дела. По ее словам, обвиняемые на момент задержания были несовершеннолетними. Молодые люди познакомились в столичном архитектурном колледже, где и учились. Адам и Ибрагим Гакаев — братья, у них один отец и разные матери. Разница в возрасте у братьев — всего два месяца.

Уроженцев Чечни задержали, когда летом 2017 года они ехали на автобусе в Москву из-за сообщения матери одного из них в полицию — женщина думала, что молодые люди пропали. Сотрудники правоохранительных органов проверили мобильные телефоны братьев, после чего обратили внимание на переписки молодых людей с Голубом в мессенджере Telegram. В них полицейские усмотрели некие сведения, которые расценили, как подготовку к терактам.

По словам Магомедовой, Голуб, принявший ислам уроженец Молдавии, занимался переделкой оружия — из травматических пистолетов он делал боевые за небольшие деньги. Гакаевы в какой-то момент заинтересовались его услугами, что и было засвидетельствовано в переписке.

Голуб был задержан позже братьев, рассказала Магомедова. При обыске в квартире в Москве, в которой молодой человек проживал с родителями, были изъяты маски, пояс, ручная граната РГД-5 и два пистолета. По словам адвоката, Голуб признает только те обвинения, которые касаются изготовления и хранения оружия. Гакаевы, в свою очередь, считают себя полностью невиновными и отказываются признать причастность к подготовке теракта.

О том, что в период футбольного Кубка конфедераций-2017 не было допущено преступлений террористической направленности, в декабре прошлого года сообщил председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников.

Другие братья Гакаевы — Хусейн и Муслим — были чеченскими полевыми командирами и боевиками. Их называли причастными к организации терактов и подготовке смертников, убийстве мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов. В конце января 2014 года они были ликвидированы в ходе спецоперации на территории Веденского района Чеченской Республики. Связаны ли пары братьев Гакаевых между собой — достоверно неизвестно.