В Москве преступная группа похитила более 100 миллионов рублей

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Два руководящих сотрудника Россотрудничества и Московского технического университета гражданской авиации (МГТУГА) и трое бизнесменов похитили более 100 миллиона рублей, выделенных на продвижение за рубежом российской хореографии и на закупку техники для вуза, дело о мошенничестве направлено в Симоновский районный суд Москвы, сообщает в пятницу Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

"В суд направлено уголовное дело в отношении должностных лиц Московского государственного технического университета гражданской авиации и Россотрудничества, обвиняемых в мошенничестве", — говорится в сообщении ведомства.

Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (части 2, 3, 4 статьи 159 Уголовного кодекса).

По версии следствия, в 2015-2016 годах обвиняемые, занимавшие руководящие должности в МГТУГА и Россотрудничестве, заключили с коммерческими организациями госконтракты о проведении "международных образовательных мероприятий, направленных на продвижение за рубежом российских достижений в области хореографии, а также на поставку в университет оборудования и техники".

После этого, утверждает следствие, они совместно с руководителями коммерческих структур похитили более 100 миллионов рублей бюджетных денег, выделенные в рамках этих контрактов.