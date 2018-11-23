ДТП с семью машинами на границе Северной Осетии произошло из-за тумана

ПЯТИГОРСК, 23 ноя — РИА Новости. Причиной аварии с участием семи машин на границе Северной Осетии и Ингушетии, где погибли два человека, мог стать сильный туман, сообщили РИА Новости в МВД по Северной Осетии.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в результате ДТП, по предварительным данным, два человека погибли и пятеро пострадали.

В МВД уточнили, что после ДТП с двумя погибшими были госпитализированы два человека.

"Сегодня около 14.25 мск на автодороге Кантышево – Назрань произошло ДТП с участием семи автомобилей. В результате два человека погибли. Двое, включая восьмилетнего ребенка, госпитализированы. Предварительная причина происшествия — сильный туман", — рассказали в ведомстве.

Как сообщили в МВД, на месте аварии работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.