В Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса и маршрутка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Два автобуса и маршрутное такси столкнулись в Ростове-на-Дону в пятницу, два человека пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.

Авария произошла на улице 20-я линия. "Водитель автобуса Mercedes-Benz (маршрут №18), по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом НефАЗ", — сказал собеседник агентства.

В первом автобусе находились четыре человека, во втором – 30 человек, уточнил представитель ГУМВД.

После столкновения автобус НефАЗ отбросило на маршрутку Hyundai County №164, в которой находились 40 человек. "В результате аварии пострадала пассажирка автобуса Mercedes 1978 года рождения и (пассажирка) НефАЗа 1938 года рождения", — уточнил собеседник агентства.