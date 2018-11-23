Суд в Москве продлил арест экс-министра Украины Рудьковского

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы до января продлил срок ареста экс-министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому, обвиняемому в нападении на российское посольство в Киеве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Юлия Сафина.

Таким образом, она согласилась с доводами следователя и прокурора, которые настаивали, что при более мягкой мере пресечения обвиняемый сможет скрыться, продолжить преступную деятельность или выйти на связь с соучастниками.

Защита, в свою очередь, просила суд ограничиться домашним арестом или залогом в сумме до 10 миллионов рублей.

"Он признает, что бросил камень. Но он вынужден был совершить определенные действия под принуждением. Ему вложили камень в руку, и он его бросил", — сказал адвокат. По его словам, Рудьковский не вступал в сговор с нападавшими и нет доказательств, что именно его камень причинил ущерб зданию. "Камень даже не долетел до здания", — сказал он.

Защитник отметил, что его подзащитный добровольно явился в Россию и не скрывался от следствия, о возбуждении уголовного дела против него он просто не знал.

Сам Рудьковский на заседании не присутствовал, он находится на стационарной психолого-психиатрической экспертизе в институте имени Сербского.

Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

По данным следствия, Рудьковский присоединился к радикалам и участникам запрещенной в России организации "Правый сектор"*, которые забрасывали здание посольства яйцами и краской, разбрасывали брусчатку. "Он взял камень и умышленно бросил его в административное здание посольства, после чего покинул место преступления", — отметил следователь.

По его словам, ущерб от поврежденного здания и уничтоженных автомобилей оценивается в 14 миллионов рублей.

В феврале 2017 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве в 2014 и 2016 годах предъявлено заочное обвинение. В числе обвиняемых по делу о нападении на диппредставительство в 2014 году был Рудьковский. Отмечалось, что 14 июня 2014 года обвиняемые участвовали в порче имущества посольства России, в том числе с использованием подручных средств закидывали фасад здания.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.