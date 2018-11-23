В Москве пассажира подозревают в убийстве таксиста

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Тело водителя такси было найдено на юго-востоке Москвы 23 ноября, по подозрению в убийстве задержан пассажир, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по городу Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, 23 ноября 2018 года возле дома, расположенного по улице Угрешской в городе Москве, обнаружено тело водителя такси с колото-резаным ранением в области сердца… По подозрению в совершении преступления задержан пассажир такси", — говорится в сообщении.

Столичный СК расследует уголовное дело по статье "убийство".