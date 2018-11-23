МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский не признает вину в нападении на российское посольство в Киеве, он был вынужден бросить в здание камень под воздействием толпы, заявил его адвокат в Басманном суде Москвы.

"Он признает, что бросил камень. Но он вынужден был совершить определенные действия под принуждением. Ему вложили камень в руку, и он его бросил", — сказал адвокат. По его словам, Рудьковский не вступал в сговор с нападавшими и нет доказательств, что именно его камень причинил ущерб зданию.

Защитник отметил, что его подзащитный добровольно явился в Россию и не скрывался от следствия. Защита просила суд ограничиться домашним арестом или залогом в сумме до 10 миллионов рублей.

Рудьковский был задержан в Москве. Еще в мае 2016 года он был заочно арестован.

Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

По данным следствия, Рудьковский присоединился к радикалам и участникам запрещенной в России организации "Правый сектор"*, которые забрасывали здание посольства яйцами и краской, разбрасывали брусчатку. "Он взял камень и умышленно бросил его а административное здание посольство после чего покинул место преступления", — отметил следователь.

По его словам, ущерб от поврежденного здания и уничтоженных автомобилей оценивается в 14 миллионов рублей.

В феврале 2017 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве в 2014 и 2016 годах предъявлено заочное обвинение. В числе обвиняемых по делу о нападении на диппредставительство в 2014 году был Рудьковский. Отмечалось, что 14 июня 2014 года обвиняемые принимали участие в порче имущества посольства России, в том числе с использованием подручных средств закидывали фасад здания.

*Террористическая организация, запрещенная в России