КЕМЕРОВО, 23 ноя — РИА Новости. Здоровью 9-летнего мальчика из Кемерово, которого на улице пытались задушить подростки, ничего не угрожает, он готовится вернуться в школу, сообщила РИА Новости в пятницу его двоюродная сестра Лилия Химка.

По её словам, инцидент произошёл днем 20 ноября: трое подростков избили мальчика, накинули ему на шею шнурок и пытались задушить. Подростков спугнул проходивший мимо мужчина. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители: областное следственное управление СК РФ под контролем прокуратуры проводит доследственную проверку.

"Состоянию здоровья брата ничего не угрожает, психологическое состояние более чем нормальное. Хорошо, что он не замкнулся, играет с моим сыном", — сказала собеседница агентства и уточнила, что в понедельник мальчик планирует вернуться в школу.

Лилия Химка также отметила, что ранее опубликованный ею в соцсетях пост о розыске мужчины, который увидел потасовку и пошёл в ту сторону, после чего напавшие на мальчика подростки разбежались, остаётся актуальным. "Мы продолжаем искать мужчину, который вступился за него. Если бы не он, мы могли бы потерять парня", — сказала она.