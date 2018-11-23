Экс-замглавы Владимирской области получил 11 лет колонии за взятки

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Владимирской области Дмитрий Хвостов приговорен к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере более 560 миллионов рублей по делу о коррупции, сообщается на сайте СК РФ.

"Приговором суда Хвостову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере свыше 560 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данным СК, в 2014 году во Владимире Хвостов через посредника получил взятку в сумме 1,4 миллиона рублей за решения по подготовке и направлению бюджетной заявки Владимирской области о включении строительства детского дошкольного учреждения города в федеральную программу. Кроме того, в 2015-2016 годах обвиняемый также через посредников получил взятки в виде имущественного права на квартиру стоимостью около 6,4 миллиона рублей и денег в сумме более 9 миллионов рублей за согласование и выдачу проектов застройки микрорайона Сновицы-Веризино города Владимира в пользу того же коммерсанта.

"Также в апреле 2014 года Хвостов через посредника получил взятку в виде денег в сумме 2,2 миллиона рублей от участника, владеющего 50% доли в уставном капитале другого юридического лица за вынесение главой города Владимира постановления об объявлении публичных слушаний, а в последующем – об утверждении их результатов и проекта планировки территории", — говорится в сообщении.

Как сообщается, в 2015 году Хвостов аналогичным способом получил взятку в размере не менее 800 тысяч рублей от предпринимателя за совершение действий в его пользу при реализации федеральной программы "Жилье для российской семьи".

В ходе расследования уголовного дела следствие наложило арест на автомобили, жилые дома, квартиры, земельные участки и другое имущество обвиняемого, а также его родственников и других лиц, на которых оформлялось имущество, приобретенное на полученные незаконным путем деньги.