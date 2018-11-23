В Кузбассе всю ночь искали школьника, провалившегося в колодец

КЕМЕРОВО, 23 ноя — РИА Новости. Кемеровский школьник по пути домой решил сократить дорогу и пойти через снег, но упал в запорошенный открытый колодец, мальчика нашли только через несколько часов, проводится проверка, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, вечером в четверг жительница Гурьевского района Кузбасса заявила в полицию о пропаже 14-летнего сына, который по дороге домой перестал отвечать на звонки, а затем его телефон оказался выключен.

Полицейские искали его всю ночь.

"При обследовании территории (двое полицейских) услышали стоны, доносящиеся из коммунального колодца. Заглянув в него, полицейские увидели подростка. Мальчик промок и сильно замерз", — рассказала Волк.

Используя подручные средства, правоохранители спустились и вытащили школьника, а затем отвезли в больницу.

По данному факту проводится проверка, заявила официальный представитель МВД.

По предварительной информации, подросток решил сократить путь домой и свернул с тропинки. "Под снегом оказался открытый колодец, частично заполненный водой. Провалившись, мальчик провёл в нём длительное время, но, благодаря чётким и грамотным действиям полицейских, остался жив", — рассказала Волк.

В инциденте также разбирается прокуратура. "Организована прокурорская проверка, в ходе которой будет установлено, сколько часов мальчик провёл в колодце, а также его владелец и соблюдение норм эксплуатации. В случае выявления нарушений будут приняты меры", — сообщила РИА Новости старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.