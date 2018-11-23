В Туле проверят органы опеки после гибели четырех детей при пожаре

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Следователи проверят на предмет халатности работников органов опеки и попечительства после пожара в Туле, где многодетная семья потеряла четверых из семи детей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Четверо маленьких детей погибли в среду вечером при пожаре в квартире в Туле, женщина была доставлена в больницу с ожогами. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

"Юридическая оценка будет дана должностным лицам органов опеки и попечительства Тульской области всех уровней… Следствие рассмотрит законность процедуры передачи детей в приемную семью и даст принципиальную оценку действиям всех лиц, в чьи прямые обязанности входило следить за выполнением условий содержания опекаемых детей и заботиться об их благополучии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что СК уже проверяет законность документов, на основании которых была оформлена опека и попечительство над приемными детьми, также получены должностные инструкции на лиц, осуществляющих надзор за опекунами.

Согласно информации ведомства, у женщины были две родные дочери и пять приемных детей. После тушения пожара следователи обнаружили тела двух ее родных дочерей в возрасте 3 лет и тела приемных 6-летнего сына и годовалой дочери, еще трое приемных детей в настоящее время находятся в детских социальных учреждениях, их жизни ничего не угрожает, добавляет СК.

Уточняется, что местонахождение супруга пострадавшей устанавливается.