На Кубани отстранили от должности подменившего документы чиновника

КРАСНОДАР, 23 ноя — РИА Новости. Кубанский чиновник, подменивший документы участника торгов по госконтракту на проектирование аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", отстранен от должности по ходатайству следствия, сообщает СУСК РФ по краю.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел расследуется уголовное дело в отношении первого заместителя руководителя департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского края по подозрению в превышении должностных полномочий", — сообщает ведомство.

По версии следствия, подозреваемый в ходе проведения конкурса по выполнению работ по проектированию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" совершил действия в пользу одного из участников конкурса, подменив один из документов.

В результате действий чиновника с действительным победителем торгов не был заключен контракт, работы по построению и развитию комплекса "Безопасный город" были сорваны, отмечает СУСК.

"По ходатайству следователя судом мужчина на время следствия отстранен от должности", — говорится в сообщении.