В Пермском крае осудили виновницу пожара, в котором погибли шесть человек

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Суд приговорил виновницу пожара в общежитии города Чусовой Пермского края, в результате которого погибли шесть человек, к одному году и десяти месяцам колонии-поселения, сообщается на сайте СК.

Пожар произошел в ночь на 27 февраля на четвертом этаже общежития по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Чусовой. В огне погибли шесть человек, включая трех детей. По факту пожара было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Отмечается, что в жилой комнате общежития для обогрева девушка включила в электросеть стоявшую на ковре электроплиту. Затем девушка покинула комнату, оставив плиту без присмотра.

В результате загорелись находящиеся рядом с плитой материалы. В ходе пожара от отравления угарным газом погибли шестеро жителей многоквартирного дома, трое из которых — дети, а также было уничтожено имущество стоимостью более 1,7 миллиона рублей.

"Приговором суда виновной назначено наказание в виде одного года десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", — говорится в сообщении.