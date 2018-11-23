В Петербурге суд арестовал оплатившего поджог офиса ФАН

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Приморский районный суд Петербурга в пятницу заключил под стражу четвертого предполагаемого соучастника поджога офиса Федерального агентства новостей (ФАН) Аркадия Орлова, который, по версии следствия, оплатил это преступление, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября неизвестные разбили окно и устроили пожар на первом этаже здания в Приморском районе города. Как сообщал РИА Новости генеральный директор ФАН Евгений Зубарев, злоумышленники разбили окно и устроили поджог, плеснув из пластиковой бутылки с бензином, который подожгли.

Огонь удалось быстро потушить, в помещении находились три человека, никто не пострадал, сообщал Зубарев. Возбужденное региональным ГУМВД уголовное дело по статье "хулиганство" было передано в городское управление Следственного комитета.

По данным ОПС, в четверг Приморский районный суд Петербурга арестовал до 9 января троих соучастников поджога: Вадима Лифшица, Игоря Васильева и непосредственного исполнителя Василия Кирсанова.

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аркадия Орлова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), сроком по 9 января 2019 года", — говорится в сообщении.

По данным следствия, Орлов, Лифшиц и Васильев не позднее 31 августа вступили в преступный сговор для организации поджога офиса ФАН в бизнес-центре "Ильич" на Белоостровской улице.

Следствием установлено, сообщает ОПС, что около 2.25 мск в ночь на 9 октября Васильев на своей машине Skoda Rapid подвез двоих исполнителей к офису ФАН, забрал их с места преступления, после чего проследовал к Орлову, от которого получил награду в 25 тысяч рублей, которые распределил между собой и исполнителями.

ОПС также сообщает, что следствие настаивало на аресте Орлова, Кирсанова и Васильева, поскольку располагает сведениями об их причастности к иному подобному преступлению — поджогу региональной редакции телеканала НТВ 10 ноября.