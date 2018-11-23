Челябинского экс-замгубернатора объявили в международный розыск

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве с лесным участком бывший заместитель губернатора Челябинской области Александр Уфимцев, в пятницу заочно арестованный судом, объявлен в международный розыск, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в 2008-2009 годы обвиняемый совместно с другими должностными лицами путем обмана получили право пользования лесным участком, отнесенным к категории защитных лесов в районе памятника природы – озера Увильды на территории Аргаяшского лесничества. Уфимцев обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

"В связи с тем, что обвиняемый для допроса не явился в следственный орган, он объявлен в международный розыск", — говорится в сообщении.

Ранее Уфимцев был объявлен полицией в федеральный розыск.

Следствие напоминает, что судом в пятницу по ходатайству следователя СК Уфимцеву заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Центральном райсуде Челябинска уточнили, что срок его содержания под стражей установлен в 2 месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо его задержания на территории РФ.

Уфимцев — не первый чиновник в регионе, который объявлен в розыск. Так, экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич был заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о взятках на 26 миллионов рублей. По данным следствия, экс-губернатор систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко. Также, по версии следствия, Юревич с января 2011 по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере на сумму не менее 3,4 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что Юревич проходит лечение в одной из клиник Лондона.