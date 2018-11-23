В Крыму изъяли крупную партию контрафактного спирта

Пятьдесят три тонны этилового спирта изъяли полицейские в Крыму у членов организованной группы. 23 ноября 2018

Пятьдесят три тонны этилового спирта изъяли полицейские в Крыму у членов организованной группы. 23 ноября 2018

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сотрудники МВД изъяли 53 тонны этилового спирта у организованной группы, которая хотела производить фальсифицированный алкоголь, в Крыму сообщается сайте МВД РФ.

"Стражами порядка при документировании преступной деятельности изъято более 53 тонн этилового спирта. По экспертным оценкам, стоимость изъятого составляет более 3 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что двое жителей Симферополя с подельниками из других регионов России организовывали поставки спирта для последующей реализации и производства фальсифицированного алкоголя.

© Фото : МВД РФ Пятьдесят три тонны этилового спирта изъяли полицейские в Крыму у членов организованной группы. 23 ноября 2018 © Фото : МВД РФ Пятьдесят три тонны этилового спирта изъяли полицейские в Крыму у членов организованной группы. 23 ноября 2018

Спирт перевозился в Крым по поддельным документам в грузовых автомобилях среди мешков с другими товарами, добавляется в сообщении.

Материалы дела направлены в суд. Действия обвиняемых квалифицированы по статье "Незаконное производство и сбыт этилового спирта, совершенное организованной группой в особо крупных размерах". Максимальным наказанием по данной статье является лишение свободы на срок до пяти лет.

Обвиняемые признали свою вину.

© Фото : МВД РФ Пятьдесят три тонны этилового спирта изъяли полицейские в Крыму у членов организованной группы. 23 ноября 2018 © Фото : МВД РФ Пятьдесят три тонны этилового спирта изъяли полицейские в Крыму у членов организованной группы. 23 ноября 2018

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