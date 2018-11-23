В Крыму изъяли крупную партию контрафактного спирта

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сотрудники МВД изъяли 53 тонны этилового спирта у организованной группы, которая хотела производить фальсифицированный алкоголь, в Крыму сообщается сайте МВД РФ.
Следствие установило, что двое жителей Симферополя с подельниками из других регионов России организовывали поставки спирта для последующей реализации и производства фальсифицированного алкоголя.
Спирт перевозился в Крым по поддельным документам в грузовых автомобилях среди мешков с другими товарами, добавляется в сообщении.
Материалы дела направлены в суд. Действия обвиняемых квалифицированы по статье "Незаконное производство и сбыт этилового спирта, совершенное организованной группой в особо крупных размерах". Максимальным наказанием по данной статье является лишение свободы на срок до пяти лет.
Обвиняемые признали свою вину.
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