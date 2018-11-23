В СК прокомментировали алиби полицейских из Уфы, обвиняемых в изнасиловании

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Следственном комитете прокомментировали заявления адвоката о том, что у двух из трех бывших полицейских из Уфы, обвиняемых в изнасиловании коллеги-дознавателя, есть алиби на момент совершения преступления. Старший помощник начальника башкирского управления ведомства Евгений Каневский назвал эту информацию способом защиты от обвинений.

Как рассказал Каневский в эфире ГТРК "Башкортостан", у следователей с самого начала были записи с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов этого дела.

Представитель башкирского СК пояснил, что эти записи изъяли при первоначальных следственных действиях. Сейчас, по его словам, следственные мероприятия продолжаются — устанавливается время нападения и другие обстоятельства произошедшего.

Преступление в полиции

Об инциденте в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району стало известно 31 октября. Как заявила 23-летняя девушка, работающая дознавателем в том же отделе полиции, в ночь на 30 октября трое ее коллег, в том числе непосредственный начальник, изнасиловали ее в служебном кабинете.

Как сообщал источник РИА Новости, жертва изнасилования — дочь начальника силового подразделения республиканского МВД.

Всех троих подозреваемых задержали. Это оказались начальники отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев, а также руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району майор Павел Яромачук. Кировский районный суд Уфы заключил их под стражу на два месяца — до 31 декабря.

Сейчас они находятся в СИЗО. Всех троих уже уволили из органов внутренних дел.

В отношении пострадавшей девушки была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая выявила, что на ее теле имеются повреждения, характерные для изнасилования.

Кроме того, как сообщали в башкирском главке СК, эксперты провели и другие исследования, которые могут обнаружить биологические следы преступников на теле потерпевшей, а также изучили технические устройства на месте происшествия.

Алиби для двоих

Адвокат Аслям Халиков утверждает, что двое их трех бывших полицейских в то время, о котором говорит пострадавшая девушка, уже покинули здание, где произошло изнасилование.

По словам Халикова, Салават Галиев вышел из отдела полиции в 22:00, а Эдуард Матвеев — через десять минут после него. При этом девушка-дознаватель рассказывает, что преступление произошло в промежутке между 22:40 и 00:30.

Как заявил адвокат РИА Новости, защите удалось собрать доказательства того, что Галиева и Матвеева в это время не было в отделе полиции, что подтверждают показания их самих, свидетелей, а также телефонные разговоры с водителями стражей порядка и записи видеокамер.

"По ним мы можем доказать, что Матвеев въехал в свой двор, а Галиев в момент преступления был в загородном кафе", — добавил Халиков.

Он также заявил, что защита представит эти сведения следствию и подаст ходатайство об освобождении Галиева и Матвеева из-под стражи. "Еще проведем ряд проверочных мероприятий, и следствие проведет свои действия, картина полностью сложится. После этого будем принимать решения", — добавил Халиков.

"Я верю своему мужу"

Ранее об алиби одного из подозреваемых рассказала в эфире ГТРК "Башкортостан" его жена. Имя при этом не называлось, но указывались звание и должность — майор, руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

"Я верю своему мужу, в понедельник он был дома вечером, в кровати. Он не пришел ночевать, когда его задержали. С 29-го на 30-е он дома ночевал. Во вторник пошел на работу. Отработав, пришел вечером домой, он приходит в 11 вечера, но у него служба такая. Вчера он не пришел домой — его задержали. За все это время такого не было", — рассказала жена полицейского.

По словам женщины, она в шоке от произошедшего, но не верит, что ее супруг мог совершить подобное.

Она также рассказала, что они с мужем воспитывают двух детей четырех и трех лет.

"Мой муж очень отзывчивый, положительный человек. Сколько он служил, все его сотрудники, все его коллеги отзывались о нем с лучшей стороны. Остальных я знаю по мере его службы — непосредственный его начальник, поэтому пересекались. Лично мы не знакомы. Про эту девушку я вообще в первый раз услышала", — заявила собеседница телерадиокомпании.

"Я до сих пор на эмоциях, и невозможно передать словами, когда мужа обвиняют в таком. Тяжело это принять", — добавила она.