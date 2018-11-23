СК начал проверку после смерти задержанного в московском отделе полиции

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту смерти подозреваемого в разбое в столичном отделе полиции, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По её словам, днем 21 ноября в служебном кабинете одного из районных отделов полиции на востоке Москвы было обнаружено тело мужчины, задержанного сотрудниками правоохранительных органов по уголовному делу о разбое, совершенном в особо крупном размере.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", — сказала Иванова.

По предварительным данным следствия, мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.

В ходе осмотра места происшествия на теле погибшего видимых телесных повреждений не обнаружено, добавила она.