СК начал проверку после смерти задержанного в московском отделе полиции

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту смерти подозреваемого в разбое в столичном отделе полиции, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", — сказала Иванова.
По предварительным данным следствия, мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.
В ходе осмотра места происшествия на теле погибшего видимых телесных повреждений не обнаружено, добавила она.