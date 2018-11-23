Во Владимирской области осудили врача, оперировавшего пациентку без очков

ВОРОНЕЖ, 23 ноя — РИА Новости. Суд приговорил врача к году и десяти месяцам ограничения свободы за смерть пациентки во Владимирской области, которой он повредил пищевод и трахею, оперируя без очков, сообщает в пятницу прокуратура региона.

По данным СК, вечером 26 октября 2017 года в хирургическое отделение Собинской больницы была доставлена женщина с приступом панкреатита. Пациентку осмотрел врач, который назначил ей лечение. Состояние пациентки улучшилось, но 30 октября из-за проявившихся симптомов болезни женщина была прооперирована. Повторно ее прооперировали 2 ноября. В связи с ухудшением состояния здоровья 5 ноября ее перевезли в реанимацию областной клинической больницы, 5 декабря она скончалась.

По факту случившегося СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Фигурантом дела стал 58-летний врач анестезиолог-реаниматолог, которого привлекали к операции над 45-летней пациенткой.

"При наличии заболевания органов зрения и отсутствии при себе очков или иных предметов для его коррекции, врач не имел возможности надлежащим образом исполнять свои профессиональные обязанности, в том числе, связанные с осуществлением медицинской манипуляции – "интубация трахеи", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, врач "самонадеянно и легкомысленно" рассчитывал, что его 30-летний опыт работы поможет справиться с ситуацией.

"Неоднократные попытки доктора ввести инкубационную трубку привели к повреждению ткани пищевода и трахеи потерпевшей, в последующем оно повлекло воспаление и смерть женщины", — сообщает прокуратура.

Подсудимый признал вину и в содеянном раскаялся.

"С учетом позиции стороны государственного обвинения по делу, суд назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы", — говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.