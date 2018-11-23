В Самарской области один человек погиб в ДТП с маршруткой

САМАРА, 23 ноя — РИА Новости. Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с маршруткой на трассе в Самарской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По информации ГУМВД РФ по региону, авария произошла в пятницу на трассе Самара — Волгоград в Волжском районе Самарской области. По предварительным данным полиции, водитель пассажирского автомобиля Next не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

"В маршрутке находились 13 пассажиров. В результате аварии один пассажир скончался в карете скорой помощи, еще трое получили травмы различной степени тяжести", — сказал источник.

Он уточнил, что маршрутка ехала из Самары в Чапаевск. По факту ДТП полиция начала проверку.