МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело против учительницы одной из школ Северодвинска, которая избила учеников скакалкой за провинности, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

20 ноября в социальной сети "ВКонтакте" была размещена видеозапись с урока в одной из школ города Северодвинска, где преподаватель наказывает учеников за неудовлетворительные ответы ударами скакалки.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращение с несовершеннолетними)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время по делу проведены все неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, проведены судебно-медицинские экспертизы.

"Изъято орудие преступления — скакалка", — добавили в ведомстве.

Следствию предстоит установить, является ли ЧП разовым случаем или были другие эпизоды ненадлежащего исполнения педагогом обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.