Суд продлил арест экс-главе компании-владельца "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 23 ноя — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово продлил до 25 марта арест Юлии Богдановой — бывшему гендиректору "Кемеровского кондитерского комбината", которому принадлежала основная часть здания сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня", сообщили РИА Новости в суде.

"Центральным райсудом Кемерово сегодня удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении Богдановой до 25 марта 2019 года", — сказал собеседник агентства.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек. Ранее в суде представитель СК заявил, что срок предварительного следствия по этому делу продлён до 25 марта 2019 года.

В настоящее время в рамках уголовного дела по факту ЧП арестованы 15 человек. Среди обвиняемых — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.