В Новосибирской области горел магазин на площади 1,6 тысячи "квадратов"

НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Пожарные в поселке Мошково в пятницу тушили горящий магазин на площади 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, пожар вспыхнул в 08.54 пятницы (04.54 мск) в одноэтажном магазине смешанных товаров размером 40 на 40 метров на всей площади. Открытое горение было ликвидировано чуть более чем через полчаса, однако проливка и разбор завалов продолжается до сих пор.

"Открытое горение было ликвидировано в 09.33, но в целом окончательной ликвидации пожара еще нет. На месте проводится контрольная проливка и разборка", — сообщил собеседник агентства.

По данным спасательного ведомства, пострадавших нет, покупатели и персонал покинули магазин сами. Основная рассматриваемая версия причины пожара – короткое замыкание электропроводки на вводе в магазин.

Всего в тушении пожара участвовали 17 человек, четыре единицы техники, а также пожарный поезд. По данным Западно-Сибирской железной дороги, поезд со станции Болотная доставил к месту происшествия 120 тонн воды для заправки пожарных машин.