В Подмосковье полиция пресекла "сходку" с участием воров

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Оперативники пресекли "сходку" с участием воров в законе в одном из кафе подмосковного Домодедово, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Согласно информации пресс-службы, сотрудники полиции задержали пять человек. В операции были задействованы сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД по области и УМВД по городскому округу Домодедово, силовую поддержку оказывали бойцы отряда специального назначения "Гром".

"В городском округе Домодедово пресечена так называемая "сходка" участников уголовно-преступной среды, занимающихся вопросами распределения сфер криминального влияния на территориях Тульской и Московской областей", — сообщила начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

"Были задержаны пятеро ранее судимых мужчин в возрасте от 32 до 58 лет, двое из которых являются так называемыми ворами в законе, именуемыми как Хобот и Салома", — рассказала Петрова, уточнив, что при личном досмотре у последнего было обнаружено более 30 граммов гашиша.

Следственным управлением УМВД по Домодедово возбуждено уголовное дело по статье 228 УК России "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полиция устанавливает причастность участников сходки к преступлениям на территории Московской области.