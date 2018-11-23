Адвокат Чваркова рассказал об итогах проверки имущества генерала

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Следствие при проверке благосостояния генерал-лейтенанта Сергея Чваркова, обвиненного в мошенничестве, не нашли у него никаких предметов роскоши и даже собственной дачи, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Павел Лапшов.

Заместителю начальника Военной академии Генштаба ВС РФ вменяется мошенничество на сумму около 6 миллионов рублей с госконтрактом и грозит до десяти лет лишения свободы. Чварков виновным себя не считает.

"Проверка благосостояния генерал-лейтенанта Чваркова показала, что у него нет дач, дачных участков, нет яхт, нет золотых слитков, нет элитных часов, отсутствуют у него и коллекции картин и другая дорогая утварь", — сказал адвокат.

По его словам, генерал "живет скромно" в квартире на Октябрьском поле в Москве, которую он законно получил в результате 40 лет службы в Вооруженных силах.

"Роскошных автомобилей тоже не имеет. Не нашли у него и его семьи тайных вкладов на неустановленных счетах, не обнаружили и "неустановленных" гражданских лиц, которые бы стремились предоставить какие-то блага генералу", — сказал Лапшов.

По его словам, декларация о доходах семьи генерала ничего удивительного тоже не показала, семья живет на государственное довольствие, которое государство платит генералу и его жене — врачу-неврологу.

Комментарием следствия на этот счет РИА Новости пока не располагает.

Предметом расследования стал госконтракт, заключенный между Военной академией Генштаба и НПО "РусБИТех" — крупной компанией, специализирующейся на создании систем 3D-визуализации, защите информации и других IT-задачах.

Следствие ведет Главное военное следственное управление СК РФ, которое занимается самыми громкими и крупными преступлениями в среде военнослужащих.

До службы в Академии Генштаба Чварков возглавлял Главное управление по работе с личным составом ВС РФ РФ, а также Центр примирения враждующих сторон в Сирии. В Академии он курирует научную работу, на лентах информационных агентств за последние два года неоднократно публиковались материалы с научных конференций с его участием.