Адвокат рассказал о проверке, начатой после выступления Хаски на крыше авто

КРАСНОДАР, 23 ноя — РИА Новости. Процессуальная проверка на предмет возбуждения уголовного дела в отношении арестованного в Краснодаре рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) ведется по заявлению хозяйки машины, с крыши которой артист пел перед поклонниками, сообщил его адвокат Алексей Аванесян.

"Уголовное дело в отношении Кузнецова (Хаски) по ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") не возбуждалось. Пока проводится проверка по заявлению владелицы автомобиля, на крыше которого артист и исполнил свою песню "Ай", — написал адвокат Аванесян в своем Facebook.

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Хаски был задержан во время выступления на улице перед клубом, где он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера были составлены три административных протокола. В четверг Первомайский суд Краснодара арестовал Хаски за мелкое хулиганство на 12 суток и на трое суток — за отказ от медицинского освидетельствования. По другому административному делу — об организации массового пребывания граждан в общественных местах — рэпер был признан невиновным.