В Кемерово проверяют информацию о нападении подростков на мальчика

КЕМЕРОВО, 23 ноя — РИА Новости. Следственные органы СК РФ по Кемеровской области проводят доследственную проверку по публикациям в местных СМИ о мальчике, которого пытались задушить подростки, сообщает в пятницу пресс-служба ведовства.

"В ходе мониторинга СМИ выявлена информация, что во дворе одного из жилых домов Ленинского района города Кемерово несколько подростков пытались задушить 9-летнего мальчика. По данному факту проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают всех причастных к нему, а также очевидцев и свидетелей случившегося. По результатам проверки, проводимой под контролем руководства регионального СУСК, будет принято процессуальное решение, заверили в ведомстве.

Кроме того, отдел СК по Ленинскому району города Кемерово просит откликнуться мужчину, который помог ребёнку. Он может позвонить по телефону 8 (3842) 36-26-04 или прийти в следственный отдел по улице Волгоградская, 45А, уточнили в управлении.

В областной прокуратуре РИА Новости сообщили, что проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры Ленинского района Кемерово.