В Ивановской области три человека пострадали в ДТП с автобусом и "Камазом"

БРЯНСК, 23 ноя – РИА Новости. Междугородний автобус столкнулся с "Камазом" в Ивановской области, три человека госпитализированы, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД региона Владислав Радостин.

ДТП произошло утром в пятницу.

"Междугородний автобус ПАЗ следовал по трассе Иваново – Ковров – Шуя. Он выехал туда, куда не следовало выезжать, и совершил столкновение с комбинированной дорожной машиной "Камаз", которая разбрасывает песок. В результате столкновения пострадали три пассажира, они госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, тяжесть телесных повреждений у пострадавших пока не ясна.