В СК знали о возможном алиби обвиняемых в изнасиловании дознавателя в Уфе

УФА, 23 ноя — РИА Новости. Следователи изначально располагали записями с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов дела об изнасиловании в отделе полиции Уфы, заявил старший помощник СУСК РФ по Башкирии Евгений Каневский.

В четверг адвокат Аслям Халиков сообщил РИА Новости, что защита располагает записями с видеокамер, согласно которым двое из трех подозреваемых экс-полицейских в момент совершения преступления находились в других местах.

"Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от предъявленных обвинений. Органы следствия изначально располагали видеозаписями с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов уголовного дела, поскольку они были изъяты при первоначальных следственных действиях", — сказал Каневский в эфире ГТРК "Башкортостан".

По его словам, "в настоящее время следователи продолжают следственные мероприятия, направленные на установление как периода совершения нападения, так и иных обстоятельств совершенных преступлений".

В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия сексуального характера.

После случившегося руководство МВД региона уволило двух начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому району, а также начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции. Было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании. Ранее Кировский районный суд Уфы всех подозреваемых арестовал на два месяца — до 31 декабря. Защита обжаловала постановление районного суда в высшей инстанции, но Верховный суд Башкирии оставил арест в силе.