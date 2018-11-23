ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя – РИА Новости. Государственная инспекция труда в Камчатском крае начала проверку в отношении владельца затонувшего у берегов полуострова сухогруза "Анатолий Крашенинников", сообщает ведомство.

Ранее власти региона сообщали, что 9 ноября в Охотском море недалеко от мыса Лопатка полностью затонул сухогруз "Анатолий Крашенинников" (порт приписки Петропавловск-Камчатский). Десять человек, находившихся на борту, были спасены, еще трое — капитан, старший помощник и вахтенный механик — пропали. Следователи возбудили уголовное дело. Рассматриваются три версии: нарушение правил судовождения и загрузки судна, техническая неисправность судна, неблагоприятные погодные условия. Кроме того, Камчатская транспортная прокуратура установила, что сухогруз вышел в рейс с неполным экипажем и неучтенными пассажирами на борту.

"В настоящий момент Государственная инспекция труда в Камчатском крае проводит внеплановую выездную проверку ИП Пархомчука Андрея Николаевича, являющегося владельцем судна "Анатолий Крашенинников"… В случае выявления в ходе проверки фактов нарушения предпринимателем трудового законодательства (в том числе государственных нормативных требований охраны труда) он будет обязан их полностью устранить", — говорится в сообщении.

Отмечается, что судовладелец также может быть привлечён к административной ответственности.